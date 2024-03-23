Кількість жертв теракту в Підмосков'ї зросла, частина людей загинула не від пострілів

За даними Слідчого комітету РФ, кількість жертв теракту перевищила 60 осіб. З будівлі, яка досі горить усередині, продовжують виносити тіла, тож кількість жертв може зрости.

Джерела Telegram-каналу BAZA повідомляють про 70 загиблих.

Багато тіл було знайдено в туалетах, кімнатах для годування і приміщеннях, де прибиральники зберігали інвентар - там люди ховалися від стрілянини. За інформацією ЗМІ, вони задихнулися через дим під час пожежі.

Також серед них нібито було знайдено тіло одного з терористів, яке впізнали за бомбою, що була при ньому. Вибухівку забрали сапери.

Розповідь очевидця

Один із глядачів, які перебували в концертному залі "Крокус Сіті Хол" розповів про напад терористів.

За його словами, до зали увійшли четверо озброєних людей та відразу почали розстрілювати глядачів.

"Валили всіх впритул. Кого бачили, одразу на місці. Вони прям несподівано увійшли, хто встиг, кинувся прямо через сцену. Тобто туди, за лаштунки. Нападники запалили, коктейлі Молотова. З першого разу не вийшло в них, він згас, але вони вдруге тут же до зали слідом кинули", - розповів очевидець.

Чоловік зазначив, що натовп глядачів чисельністю 400-500 осіб намагався вийти пожежними сходами, але вони були закриті. Тож вони вийшли через центральний вхід у першій хвилі.