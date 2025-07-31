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Кількість жертв атаки на Київ зростає: з-під завалів витягнули ще одного загиблого

Фото: кількість жертв атаки на Київ зростає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

У Києві продовжують розбирати завали після нічного обстрілу. У зруйнованому під’їзді багатоповерхівки у Святошинському районі рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

З-під завалів знищеного російською ракетою під'їзду у Святошинському районі витягли загиблого. 

"Внаслідок удару по цьому будинку вже шестеро загиблих, а разом по Києву - 8", - зауважив глава КМВА.

 

Нічна атака на Київ

У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши ракети та дрони-камікадзе. Основною ціллю агресора стала житлова інфраструктура столиці, зокрема багатоповерхівки у спальних районах.

Найбільших руйнувань зазнали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський та Шевченківський райони.

У Святошинському районі прямим влучанням ракети повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. З-під завалів досі продовжують діставати постраждалих. На місці удару працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.

Загалом відомо, що є в столиці після ракетного удару загинули діти, десятки людей отримали поранення, зокрема працівники поліції, які їхали на виклик під час атаки.

Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет. Частина вулиць і проспектів залишаються перекритими.

Працівники ДТЕК вже почали відновлювати електропостачання.

За попередніми даними, під час обстрілу росіяни випустили понад 300 дронів і щонайменше 8 ракет. Сили ППО працювали, однак частина ворожих цілей прорвалася, завдавши значних руйнувань. Існує ймовірність застосування реактивних дронів, які важко перехоплювати через їхню швидкість.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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