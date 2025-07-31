Кількість жертв атаки на Київ зростає: з-під завалів витягнули ще одного загиблого

Нічна атака на Київ

У ніч на 31 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, використавши ракети та дрони-камікадзе. Основною ціллю агресора стала житлова інфраструктура столиці, зокрема багатоповерхівки у спальних районах.

Найбільших руйнувань зазнали Святошинський, Солом’янський, Голосіївський та Шевченківський райони.

У Святошинському районі прямим влучанням ракети повністю зруйновано під’їзд багатоповерхового будинку. З-під завалів досі продовжують діставати постраждалих. На місці удару працюють рятувальники, медики та всі відповідні служби.

Загалом відомо, що є в столиці після ракетного удару загинули діти, десятки людей отримали поранення, зокрема працівники поліції, які їхали на виклик під час атаки.

Загалом внаслідок обстрілу постраждали понад 100 об’єктів, серед яких не лише житлові будинки, а й навчальні заклади, лікарні, дитячі садки та університет. Частина вулиць і проспектів залишаються перекритими.

Працівники ДТЕК вже почали відновлювати електропостачання.

За попередніми даними, під час обстрілу росіяни випустили понад 300 дронів і щонайменше 8 ракет. Сили ППО працювали, однак частина ворожих цілей прорвалася, завдавши значних руйнувань. Існує ймовірність застосування реактивних дронів, які важко перехоплювати через їхню швидкість.

Більше подробиць про ракетний удар РФ по столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.