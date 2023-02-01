Кількість загиблих дітей під час трагедії з човном в Пакистані різко зросла

Водолази дістали тіла всіх загиблих під час трагедії з перевернутим човном на північному заході Пакистану. Тоді загинула 51 людина, 49 з них - діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

За інформацією правоохоронців, у попередні дні рятувальники не могли проводити пошукову операцію через холодну погоду і кригу на поверхні озера. Коли крига зійшла, водолази дістали з дна решту тіл. В трагедії загинуло 49 дітей, а також один вчитель та шкіпер судна. Вижили лише п’ятеро пасажирів.

Представник поліції заявив, що на момент аварії човен був перегруженим - його вмістимість становила 20-25 людей.