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Кількість вбитих та поранених дітей через війну в Україні зросла

Фото: з 24 лютого 2022 року через обстріл в Україні постраждали понад 1432 дітей (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

На ранок неділі, 30 квітня, більше ніж 1432 дитини постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зокрема, 477 дітей загинули та понад 955 отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Протягом вчорашнього дня стало відомо ще про двох загиблих дітей у м. Умань Черкаської області через руйнування під’їзду багатоповерхівки, в який влучила російська ракета 28 квітня. Внаслідок цієї атаки загинуло 23 людини. Серед загиблих - шестеро дітей", - йдеться в повідомленні.

Крім цього:

  • 28 квітня внаслідок обстрілу окупантами м. Миколаїв було поранено 11-річного хлопчика;
  • 29 квітня через обстріл ворогом смт Малотаранівка Донецької області отримала поранення 16-річна дівчина.

Як повідомлялося, у суботу, 29 квітня, російські війська вночі атакували Краматорськ (Донецька область) дронами-камікадзе. Внаслідок атаки було поранено жінку та дитину у селищі Малотаранівка.

Нагадаємо, російські війська сьогодні вночі, 28 квітня, завдали ракетного удару по Умані Черкаської області. Через удар по багатоповерхівці загинули 23 людини - 22 дістали з-під завалів, ще одна людина померла в лікарні.

Крім того, в ніч на 27 російські окупанти атакували ракетами Миколаїв. Відомо про 23 поранених та одну загиблу людину. Серед поранених є дитина.

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Війна в Україні