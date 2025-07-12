Кількість постраждалих у ДТП із маршруткою в Києві перевищила 10 осіб

ДТП у Києві 11 липня

Нагадаємо, аварія між маршрутним таксі та вантажівкою сталася у другій половині дня, 11 липня. Маршрутка протаранила вантажівку на проспекті Леоніда Каденюка, у Дніпровському районі.

Попереднє розслідування показало, що водій не дотримався безпечної дистанції. Вантажівка була припаркована в крайній правій смузі.

Серед постраждалих унаслідок аварії виявилася неповнолітня дівчина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.