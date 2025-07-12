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Кількість постраждалих у ДТП із маршруткою в Києві перевищила 10 осіб

Київ, Субота 12 липня 2025 00:13
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Кількість постраждалих у ДТП із маршруткою в Києві перевищила 10 осіб Фото: кількість постраждалих у ДТП у Києві зросла (facebook.com/UA.KyivPolice)
Автор: Марія Рагуткіна

Унаслідок ДТП за участю маршрутки та вантажівки в Києві, яка сталася 11 липня, кількість постраждалих збільшилася до 12 осіб

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

"Серед отриманих громадянами тілесних ушкоджень - переважно переломи, садна та забої", - повідомили в поліції.

Зазначено, що за фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Досудове розслідування триває.

ДТП у Києві 11 липня

Нагадаємо, аварія між маршрутним таксі та вантажівкою сталася у другій половині дня, 11 липня. Маршрутка протаранила вантажівку на проспекті Леоніда Каденюка, у Дніпровському районі.

Попереднє розслідування показало, що водій не дотримався безпечної дистанції. Вантажівка була припаркована в крайній правій смузі.

Серед постраждалих унаслідок аварії виявилася неповнолітня дівчина.

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