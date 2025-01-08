Кількість поранених в Запоріжжі зросла до 30 (фото)

Кількість поранених в Запоріжжі після обстрілу окупантів 8 січня зросла до 30 людей. Атака триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.

Шість постраждалих

Спочатку до шести зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю.

"Одна людина загинула", - розповів Федоров.

Голова ОВА зазначив, що атака РФ триває. "Перебувайте у безпечних місцях", - попередив Федоров.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 8 січня (t.me/ivan_fedorov_zp)

30 постраждалих

Пізніше стало відомо, що тридцять людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 8 січня.

"Їх доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники", - зазначив Федоров.

Реакція омбудсмена

На атаку РФ по Запоріжжю вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, РФ знову підтвердила свою справжню сутність держави-терориста, здійснивши черговий варварський обстріл цивільного населення міста Запоріжжя.

"У результаті цього цинічного злочину вже відомо про загиблих і поранених. Обстріл мирного населення є воєнним злочином, за який винні мають понести відповідальність у міжнародних судах!" - нагадав він.

Лубінець закликав міжнародну спільноту не просто засуджувати ці акти агресії, а й діяти рішуче - запроваджувати нові санкції, надавати Україні більше засобів для оборони і підтримувати всі зусилля для притягнення Росії до відповідальності.