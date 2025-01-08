ua en ru
Ср, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Кількість поранених в Запоріжжі зросла до 30 (фото)

Запоріжжя, Середа 08 січня 2025 16:43
UA EN RU
Кількість поранених в Запоріжжі зросла до 30 (фото) Фото: кількість поранених в Запоріжжі різко зросла після атаки РФ 8 січня (t.me/ivan_fedorov_zp)
Автор: Наталія Гурковська

Кількість поранених в Запоріжжі після обстрілу окупантів 8 січня зросла до 30 людей. Атака триває.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Івана Федорова, Telegram омбудсмена Дмитра Лубінця.

Шість постраждалих

Спочатку до шести зросла кількість поранених через удар росіян по Запоріжжю.

"Одна людина загинула", - розповів Федоров.

Голова ОВА зазначив, що атака РФ триває. "Перебувайте у безпечних місцях", - попередив Федоров.

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя 8 січня (t.me/ivan_fedorov_zp)

30 постраждалих

Пізніше стало відомо, що тридцять людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя 8 січня.

"Їх доставлено в лікарні обласного центру. На місці удару працюють 7 медичних бригад, поліцейські та надзвичайники", - зазначив Федоров.

Реакція омбудсмена

На атаку РФ по Запоріжжю вже відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, РФ знову підтвердила свою справжню сутність держави-терориста, здійснивши черговий варварський обстріл цивільного населення міста Запоріжжя.

"У результаті цього цинічного злочину вже відомо про загиблих і поранених. Обстріл мирного населення є воєнним злочином, за який винні мають понести відповідальність у міжнародних судах!" - нагадав він.

Лубінець закликав міжнародну спільноту не просто засуджувати ці акти агресії, а й діяти рішуче - запроваджувати нові санкції, надавати Україні більше засобів для оборони і підтримувати всі зусилля для притягнення Росії до відповідальності.

Обстріли Запоріжжя

8 січня росіяни вдарили КАБом по промисловій інфраструктурі Запоріжжя. Попередньо повідомлялось, про трьох поранених та одну жертву через атаку РФ по Запоріжжю. Потім кількість поранених зросла.

Зазначимо, росіяни постійно атакують Запоріжжя. Наприклад, 29 вересня окупанти завдали понад 10 ударів КАБами по Запоріжжю. Тоді поранення отримали майже 20 людей, руйнування фіксувались в трьох районах, також змінювався рух поїздів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ вдарили по важливому командному пункту окупантів у Донецькій області
ЗСУ вдарили по важливому командному пункту окупантів у Донецькій області
DAILY
Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Олена Шуляк: Влада не готується до проведення виборів онлайн, це маніпуляція