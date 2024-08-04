UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В яких випадках потребується екстрена вакцина: пояснення МОЗ

Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Вакцинація за Національним календарем щеплень захищає дітей і дорослих від численних інфекцій. Існує чимало випадків, коли виникає необхідність в екстреному щеплені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров’я.

 

Правець 

У разі порушення цілісності шкіри чи слизових оболонок через травму, обмороження, укус тварини - лікар може рекомендувати екстрену вакцинацію від правця. Це особливо важливо, якщо ви або ваша дитина не вакциновані або минуло більше 5 років з часу останнього щеплення.

Сказ 

Люди, які були вкушені твариною з підозрою на сказ, також потребують негайної вакцинації. Навіть незначні подряпини чи сліди слини тварини є підставою для звернення до лікаря у найближчий травмпункт. 

Кір 

Екстрене щеплення може бути необхідним для дітей та дорослих, які не були щеплені або не хворіли на кір, після контакту з хворою людиною.

"Рекомендацію щодо екстреної вакцинації може надати лише лікар під час огляду чи консультації. Це не завдання для Google, подруги чи Facebook. Лікар врахує всі фактори, пов’язані з вашим станом здоров'я та хронічними захворюваннями", - пише МОЗ. 

Якщо ж ви, або ваша дитина не вакциновані від дифтерії, кору, гепатиту А чи В, вітряної віспи - необхідно проконсультуватись з сімейним лікарем у разі контакту з хворою людиною. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що у МОЗ розвіяли міф про те, що щеплення необхідне лише дітям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України