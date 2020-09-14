Киеву и пяти областям следует увеличить число COVID-бригад, - НСЗУ

Фото: в больницах не хватает мобильных бригад (РБК-Украина)

В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Украине и загруженностью мобильных бригад Киеву и еще пяти регионам следует увеличить их количество. Например, в Киевской области мобильные бригады были почти втрое более загруженными работой, чем в среднем по Украине.

Об этом на брифинге заявил глава Национальной службе здоровья Украины (НСЗУ) Андрей Виленский.

По его словам, на сегодня в Украине сформировано около 1,6 тысячи мобильных бригад с медиками для оказания помощи пациентам с коронавирусом. В среднем одна мобильная бригада за август сделала около 130 заборов материала для тестирования на COVID-19.

"Наиболее загруженными в августе были мобильные бригады в Киевской области, где на одну бригаду приходилось 365 тестирований. В Киеве - 284 тестов на одну бригаду, Ровенской области - 208, Тернопольской - 203, Закарпатской - 197 и Волынской - 188. С учетом такой загруженности считаем, что медицинским учреждениям в этих регионах следует увеличить количество мобильных бригад", - заявил Виленский.

Он добавил, что это позволит обеспечить своевременное тестирование всех пациентов и вовремя начать их лечение в случае подтверждения диагноза.

Напомним, по состоянию на 14 сентября в Украине подтверждено почти 157 тысяч заболеваний, более 3 200 смертей и почти 70 тысяч украинцев выздоровели. При этом ежедневно подтверждается от 2,5 до около 3 тысяч случаев.

Тем временем Всемирная организация здравоохранения прогнозирует пик смертности от коронавируса в Европе в октябре-ноябре.