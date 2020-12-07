Рубан отрицает улучшение ситуации с COVID: противоречие эпидемиологической науке

По Киеву не наблюдается снижение уровня госпитализации пациентов с коронавирусом. Карантин выходного дня не дал желаемого эффекта.

Об этом заявил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире телеканала Украина 24.

Он отметил, что при таком стремительном росте заболеваемости карантин выходного дня не может быть эффективным и считает единственным вариантом сдерживания ситуации введение локдауна.

"В Киеве не наблюдается снижение основного показателя тяжелой и средней формы тяжести больных. На фоне снижения количества тестирований снижается и число позитивных случаев. А вообще что касается карантина выходного дня, это может быть эффективная мера, но не при таком стремительном росте заболеваемости. Это можно сравнить с тем, как пожар тушить ложкой, а не специальными средствами. Поэтому нужно вводить ограничения по всей стране и предложенный локдаун может привести к эффекту", - сказал Рубан.

Также он подчеркнул, что сейчас не может быть улучшения ситуации с коронавирусом в стране. Единственной причиной уменьшения количества новых случаев является снижение тестирования на выходных.

"Что касается объективного показателя, это госпитализации в тяжелой и средней форме тяжести - они неизменно высокие и идет тенденция к росту, а не снижению. Поэтому говорить об улучшении ситуации на сегодня - это вообще противоречие любой эпидемиологической науке, потому что на сегодня действительно сложная ситуация во всей стране. И введение ограничительных мер необходимо".

Ранее сегодня глава Минздрава Максим Степанов заявил, что в Украине снижается число госпитализированных пациентов с COVID-19. На прошлой неделе госпитализировали на полторы тысячи меньше, чем на позапрошлой неделе с 23 по 29 ноября.

Также в Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. За минувшие сутки больше всего заражений зафиксировали в Киеве, Днепропетровской и Одесской областях.