Киеву хватит хлора для обеззараживания питьевой воды - водоканал

Специалисты ищут альтернативу хлора для обеззараживания воды

Киеву достаточно хлора, используемого для обеззараживания воды в столице. Об этом сообщил генеральный директор "Киевводоканала" Дмитрий Новицкий, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По словам гендиректора, предприятие сейчас использует жидкий хлор для обеззараживания питьевой воды.

"Город Киев по состоянию на сегодняшний день в достаточном количестве обеспечено жидким хлором", - сказал Новицкий.

В "Киевводоканале" также отметили, что в Украине сейчас рассматривают различные способы обеззараживания воды как альтернативу хлора.

"Прорабатывается несколько вариантов замены этого обеззараживателя на современные и более безопасные - низькоконцентрований гипохлорит натрия, смешанные оксиданты, диоксид хлора", - сообщила пресс-служба КГГА.

Напомним, недавно "Киевводоканал" заявил об угрозе централизованного снабжения в Украине питьевой воды из-за отсутствия хлора для ее обеззараживания.

Так, в июне 2018 года на предприятии "Днепроазот", которое производит жидкий хлор, заявили, что прекращают поставки и останавливают производство жидкого хлора. Это приводит к сложной ситуации с обеззараживанием питьевой воды.