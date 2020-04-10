"Киевстар" выделяет 30 миллионов гривен благотворительной помощи на борьбу с COVID-19 в Украине

"Киевстар" совместно с БФ "Твоя опора" закупит аппараты искусственной вентиляции легких и мониторы, отслеживающие состояние тяжелобольных пациентов. Остальная помощь будет направлена на расходные материалы, которые обеспечат работу оборудования в течение года, и средства индивидуальной защиты для украинских медиков, которые сейчас находятся на передовой борьбы с вирусом.

В частности, семь украинских больниц в разных регионах Украины получат 10 аппаратов ИВЛ Savina 300 Select и 20 мониторов пациента Vista 120 от мирового лидера по разработке и производству медицинского оборудования – немецкой компании Drager.

"Большой бизнес не может оставаться в стороне в такие сложные для страны и мира времена. Поэтому "Киевстар" выделяет благотворительную помощь на закупку самого необходимого высококачественного оборудования для эффективного лечения вирусных инфекций в украинских больницах. Мы верим, что это оборудование будет служить не только в борьбе с пандемией коронавируса, а еще долгие годы будет спасать человеческие жизни, – комментирует Александр Комаров, президент "Киевстар". – Этот проект мы реализуем со своим давним партнером и одним из самых авторитетных благотворительных фондов Украины – Твоя опора".

Проект осуществляется в партнерстве с БФ "Твоя опора", который провел мониторинг медицинских учреждений, которые будут принимать больных коронавирус, и обратился в компанию с соответствующим запросом на благотворительную помощь. Фонд имеет надежную репутацию и проходит ежегодный аудит деятельности. Отчетность можно посмотреть на сайте фонда http://tvoya-opora.org/

”С начала карантина наш фонд буквально за считанные дни переформатировал свою работу, направив все усилия на преодоление кризиса, вызванного COVID-19. Я глубоко поражена такой колоссальной и масштабной поддержкой компании "Киевстар", ведь каждая гривна выделенной помощи – это спасение для наших соотечественников. Это также отличный пример для бизнеса, который сейчас объединился в борьбе с невидимым врагом, - комментирует Маша Ефросинина, ппедседатель попечительского совета фонда "Твоя опора".

Благотворительные организации, с которыми сотрудничает "Киевстар", прошли тщательные проверки на международном уровне группы VEON относительно этичности ведения своей деятельности.

"Проект с компанией "Киевстар" стал для нас очень важным. Не только из-за той значительной пользы, которую он принесет украинской медицине. Для нашего фонда большая честь сотрудничать с компанией, которая входит в международную группу VEON. Ведь выбирая своих партнеров, компания Киевстар руководствуется исключительно высокими стандартами международных комплаенс политик, что прежде всего подтверждает статус нашего фонда, как партнера с безупречной репутацией", - комментирует Валерия Татарчук, основательница фонда "Твоя опора".

Напомним, в благодарность украинским медикам за их ежедневный труд, "Киевстар" насчитывает им по 150 гривен бонусных средств на мобильные счета. Бонусы были автоматически начислены абонентам Киевстар из учреждений здравоохранения первичного звена и мест оказания медицинских услуг первичного звена, внесенные в публичный реестр электронной системы здравоохранения. Их список был предоставлен мобильному оператору Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ)*. Также медики могут обратиться к оператору лично, позвонив с номера, внесенного в реестр, и оставить заявку по номеру 477*103. Зачисление бонусов произойдет в течение 5 рабочих дней – после проверки и подтверждения НСЗУ предоставленных в заявке данных.



Справка об оборудовании:

Аппарат ИВЛ Savina 300 Select - передовой высококачественный аппарат для искусственной вентиляции легких с интеллектуальным режимом вентиляции легких и капнографом для пациентов в критическом состоянии, то есть обеспечивает эффективную терапию при любом состоянии пациента как взрослых, так и детей.

Монитор пациента Vista 120 позволяет контролировать жизненные показатели тяжелобольного пациента, когда он находится в отделении интенсивной терапии и реанимации.

Справка о Киевстар:

"Киевстар" - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, предоставляющий услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе связи 3G и 4G для около 26,2 млн абонентов. Акционеры Киевстар - международная Группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции Группы размещаются на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).

"Киевстар" более 20 лет работает в Украине и является крупнейшим налогоплательщиком в бюджет на телеком рынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.

Дополнительная информация: pr@kyivstar.net www.kyivstar.ua