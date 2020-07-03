Киевстар, Vodafone Украина и lifecell запустили 4G на 8 станциях киевского метро

Сегодня три мобильных оператора совместно запустили 4G интернет на 8 станциях киевского метро и в тоннелях между ними. Теперь скоростной интернет работает на станциях Житомирская, Святошин, Героев Днепра, Минская, Оболонь, Сырец, Дорогожичи и Лукьяновская

"Проект сложный и длительный, поскольку в процессе задействованы крупные игроки рынка, подрядчик и госучреждения. Объемы работы большие. Но уже сейчас можно говорить о существенном прогрессе в развитии инфраструктуры связи в киевской подземке. Такие примеры сотрудничества государства с частным сектором показывают, что нет ничего невозможного. И будущее - за развитием и внедрением технологий ", - отметил мэр столицы Виталий Кличко.

Запуск 4G в метро стал возможным после принятия Киевским горсоветом решения о плате за доступ к инфраструктуре города 12 марта этого года, и подписания нового договора доступа между мобильными операторами и метрополитеном. Незадолго до этого 4G интернет был запущен на первой станции киевской "подземки" - Академгородок.

"За последний год мы с партнерами провели огромную работу, чтобы киевляне и гости столицы могли пользоваться интернетом и в подземке. Я рад, что с сегодняшнего дня поездки в метро станут комфортнее с 4G, который позволит слушать музыку, смотреть видео и оставаться онлайн. Тем более, что средняя скорость 4G для наших абонентов, за время работы на первой станции, была около 50 Мбит/с. Это позволяет комфортно пользоваться всеми онлайн-сервисами в высоком качестве. А период карантина дал нам время провести необходимую подготовительную работу, чтобы ускорить запуск 4G на новых станциях. Уже в ближайшие месяцы мы планируем запуски еще на 14 станциях, а на всех – до конца этого года", – комментирует Александр Комарова, президент Киевстар.

На следующем этапе 4G будет запущен на 14 станциях: Университет, Театральная и Крещатик; Контрактовая и Почтовая площади, Площадь Независимости, Площадь Льва Толстого, Олимпийская и Дворец Украина; Львовская Брама (проектируемая станция), Золотые Ворота, Дворец спорта, Кловская и Печерская.

Во время технических работ в метро строго соблюдаются все меры предосторожности: проводится периодическое тестирования сотрудников, все работают в защитных масках и обеспечены антисептиками.

"Время, которое прошло с момента запуска 4G на первой станции метрополитена Киева, было полным вызовов и для операторов, и для всей страны. Но мы продолжали упорно работать, строить сеть по плану и сегодня - открываем еще восемь станций. И, конечно же, не останавливаемся, а двигаемся дальше, строим 4G на других станциях, ведь инфраструктура современного города не может развиваться без технологий быстрой передачи данных. Рано или поздно Киев вернется к привычному ритму жизни и деловой активности и наша цель – дать киевлянам и гостям столицы отличный инструмент для работы и досуга – скоростной мобильный интернет в метро", – комментирует событие Ольга Устинова, генеральный директор Vodafone Украина.

Сейчас для работы 4G в "подземке" Киевстар, Vodafone Украины и lifecell начали использовать частоты в двух диапазонах 1800 МГц и 2600 МГц, что позволяет обеспечить лучшее качество и скорость мобильного интернета.

“Запуск 4G в Киевском метро — это яркий пример того, насколько результативным может быть сотрудничество всех операторов. Вместо того, чтобы строить три разные сети, инвестировать в три раза больше ресурсов и времени, мы смогли договориться о совместном использовании инфраструктуры в “подземке”. В результате выиграли все: и абоненты, получившие доступ к скоростным сервисам, и операторы, и город. Я благодарен городской администрации за содействие в реализации данного проекта. Надеюсь, что он станет прецедентом для внедрения других проектов, в частности, по преодолению цифрового разрыва в стране и развертыванию 4G в небольших населенных пунктах", - прокомментировал Исмет Языджы, главный исполнительный директор lifecell.

Поставщиком решения для строительства общей 4G сети в киевской «подземке» в рамках тендера стал Huawei. Техническое решение компании позволяет использовать одну базовую станцию всем трем операторам, но каждый из них работает в собственном диапазоне частот в соответствии с лицензиями на 4G.