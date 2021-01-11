Киевстар внедрил цифровую графическую подпись для обслуживания абонентов

Внедрение цифровой графической подписи - это возможность ускорить обслуживание и использовать более экологичный способ документооборота, не требующий расхода бумаги.

Киевстар первым среди телеком-операторов Украины внедрил для обслуживания абонентов цифровую графическую подпись документов.

Теперь в фирменных магазинах Киевстар, а также в национальных и региональных мультибрендовых сетях электроники* для подключения контрактной формы обслуживания используется цифровая графическая подпись на экране, что значительно упрощает и ускоряет процесс, а также является более экологичным. Абонентам и сотрудникам магазинов не нужно тратить время на подготовку и печать бумажных документов. В результате подключение на контракт теперь занимает всего около 5 минут.

Цифровая графическая подпись - это собственноручно сделанная подпись физического лица на экране планшета, неразрывно связанная с договором, и подтверждается квалифицированной электронной подписью оператора. Функционал стал возможным благодаря внедрению в работу в фирменных магазинах Киевстар и мультибрендовых сетях электроники нового приложения для обслуживания и продаж "Jet". Это приложение собственной разработки компании Киевстар для более комфортного и быстрого обслуживания абонентов. Его функционал включает в себя самые популярные услуги и позволяет предоставлять их в несколько раз быстрее.

Например, раньше на замену утерянной SIM-карты тратилось 10 минут, а в приложении "Jet" всего 1 минута. Замена SIM на USIM занимала в среднем 2 минуты, а с приложением "Jet" всего 8 секунд.

* Мультибрендовые сети электроники - это партнерские магазины, в ассортименте которых есть смартфоны, планшеты и телеком-услуги

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, который предоставляет услуги связи и передачи данных на базе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий для 25,8 млн абонентов мобильной и 1,1 млн абонентов фиксированной связи. Услуги 4G Компании доступны на территории, где проживает 86% населения Украины.

Акционеры Киевстар – международная Группа VEON Ltd, с офисом в Нидерландах. Акции Группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 23 года работает в Украине, являясь крупнейшим плательщиком налогов на телекомрынке, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.