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Киевсовет проголосовал за 140 млн грн на COVID-вакцину, инициированные Кличко

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 17:46
Киевсовет проголосовал за 140 млн грн на COVID-вакцину, инициированные Кличко Фото: Киевский городской совет (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Депутаты Киевского городского совета поддержали инициированный мэром Киева Виталием Кличко проект решения о внесении изменений в городскую целевую программу "Здоровье киевлян" на 2020-2022 годы и выделили 140 млн грн на вакцинацию от коронавируса в столице. Таким образом, Киевсовет стал первым городским советом в Украине, который выделил средства на закупку вакцины.

Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

За инициативу мэра Киева проголосовали 89 депутатов.

"Мы должны предотвратить массовое распространение болезни. Защитить, прежде всего, наиболее уязвимые категории населения и людей, от работы которых зависит жизнедеятельность города", - отметил Виталий Кличко.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими производителями о закупке вакцины от COVID-19 для столицы.

Киев рассчитывает в ближайшее время подписать контракт на закупку 1 миллиона доз вакцины для прививки в полмиллиона уязвимых категорий киевлян. Вакцину планируется закупить напрямую - у производителя.

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