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Киевскую больницу подозревают в продаже вакцины Pfizer. Минздрав проводит расследование

Автор: Дмитрий Кузнецов

Одну из киевских больниц заподозрили в продаже вакцины от коронавируса Pfizer-BioNTech. Министерство здравоохранения начало служебную проверку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Отмечается, что информация о возможной продаже вакцины Pfizer в одной из частных больниц Киева поступила от представителей СМИ. Министерство инициировало проведение служебного расследования. Название медучреждения не раскрывается.

Глава Минздрава Виктор Ляшко назвал недопустимым продажу COVID-вакцин. "Торговать вакцинами сегодня - значит подвергать смертельной опасности тех, кому было добраться именно эта доза", - подчеркнул он.

Напомним, ранее в одном из психоневрологических интернатов Киевской области руководство сбывало вакцины против COVID-19 посторонним лицам. По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурантам грозит до 12 лет тюремного заключения.

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Министерство здравоохранения УкраиныВакцина