В Киевской ОГА рассказали о состоянии первого зараженного коронавирусом

В Киевской области заразился коронавирусом мужчина, который вернулся из-за границы, сейчас пациент находится в самоизоляции. Об этом сообщает пресс-служба Киевской ОГА.

В Киевской ОГА отметили, что близкие зараженного также находятся на самоизоляции.

"В настоящее время пациент находится на самоизоляции. Над ними установлен медико-санитарный надзор. Его близкие также находятся на самоизоляции", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заболел житель Киевской области. По возвращении из-за границы мужчине стало плохо и он обратился за помощью в столичную клинику. Там у него взяли анализы, которые доставили в центральную вирусологическую лабораторию Центра общественного здоровья Минздрава Украины, где и подтвердился факт наличия коронавируса.

Отметим, 17 марта в Украину подтвердили семь новых случаев коронавируса. Всего в стране зафиксировано 14 случаев заболевания COVID-19 - Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и Киев (2). Из них двое человек умерли.