В Киевской области подозревают коронавирус у 258 человек

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У 64 человек подтвердили коронавирусную инфекцию

Сегодня, 2 апреля, в Киевской области лабораторно подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Как сообщается, по данным Центра общественного здоровья, в Киевской области у 64 людей зафиксировали коронавирусное заболевания и еще у 258 человек подозревают болезнь.

Как отмечается, 27 подтвержденных случаев зафиксировано в Обуховском районе, 12 в Киево-Святошинском районе, 6 в городе Борисполь, по три случая в Белой Церкви и Броварах, по два в Ирпене и в Васильковском районе, по одному случаю насчитывают в Ворзеле, Гостомеле, Буче и в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Ставищенском, Макаровском районах

Также два пациента из Броваров и Белой Церкви выздоровели, но умерли 3 человека. Кроме того, медицинское наблюдение установлено за 701 контактным лицом.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. Из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.