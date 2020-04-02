ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области подозревают коронавирус у 258 человек

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 13:17
В Киевской области подозревают коронавирус у 258 человек
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У 64 человек подтвердили коронавирусную инфекцию

Сегодня, 2 апреля, в Киевской области лабораторно подтверждено 64 случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Киевской областной государственной администрации.

Как сообщается, по данным Центра общественного здоровья, в Киевской области у 64 людей зафиксировали коронавирусное заболевания и еще у 258 человек подозревают болезнь.

Как отмечается, 27 подтвержденных случаев зафиксировано в Обуховском районе, 12 в Киево-Святошинском районе, 6 в городе Борисполь, по три случая в Белой Церкви и Броварах, по два в Ирпене и в Васильковском районе, по одному случаю насчитывают в Ворзеле, Гостомеле, Буче и в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Ставищенском, Макаровском районах

Также два пациента из Броваров и Белой Церкви выздоровели, но умерли 3 человека. Кроме того, медицинское наблюдение установлено за 701 контактным лицом.

Напомним, по состоянию на 10:00 2 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом выросло до 804. Из них 20 летальных, 13 пациентов выздоровело. За сутки было зафиксировано 135 новых случаев.

В Тернополе еще больше ужесточили карантин Коронавирус в Киеве: выздоровели 12 пациентов
Новости Украины Киевская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь