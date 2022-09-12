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В Киевской области задержали россиянина по подозрению в убийстве грузинского магната

Иллюстративное фото: в Киевской области задержали россиянина по подозрению в убийстве грузинского магната (facebook.com/UA National Police)
Автор: Елизавета Драбкина

Полиция задержала члена группы киллеров в Белой Церкви. Россиянин подозревается в причастности к убийству грузинского магната Николоза Давиташвили в 2019 году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

Он отметил, что 39-летний уроженец Чеченской Республики длительное время находился в международном розыске.

Отмечается, что 52-летний бизнесмен исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева, а позже его труп с огнестрельными ранениями был найден в колодце.

"Хладнокровное убийство было совершено из корыстных побуждений и по предварительному сговору группы лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею потерпевшему", - написал Небытов.

Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как сообщалось ранее, правоохранители начали досудебное расследование по факту возможных пыток и убийства россиянами волонтера из Британии Пола Ури.

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Белая ЦерковьполицияКиевская область