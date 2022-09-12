В Киевской области задержали россиянина по подозрению в убийстве грузинского магната

Он отметил, что 39-летний уроженец Чеченской Республики длительное время находился в международном розыске.

Отмечается, что 52-летний бизнесмен исчез 26 ноября 2019 года в центре Киева, а позже его труп с огнестрельными ранениями был найден в колодце.

"Хладнокровное убийство было совершено из корыстных побуждений и по предварительному сговору группы лиц. Убийцы стреляли несколько раз в грудь и шею потерпевшему", - написал Небытов.

Задержанному грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.