В Киевской области выявили вспышку коронавируса еще в одном общежитии

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В общежитии для пожилых заразились 13 человек

В Киевской области в селе Зазимье в общежитии для пожилых людей зафиксирована вспышка коронавируса. Об этом сообщают местные СМИ.

В общежитии для пожилых людей коронавирусом заразились 13 человек, при этом было зафиксировано два летальных случая. Так, один человек умер в результате осложнений от коронавируса, а во втором случае пока не известно, был ли человек болен COVID-19.

Сейчас на коронавирус проверили остальных 12 жителей общежития. Результаты тестов должны быть обнародованы уже завтра. Пока вокруг общежития установили карантинную зону и санитарный пост, а также дежурит полиция.

Напомним, в общежитии Петропавловской Борщаговки в Киевской области выявили вспышку коронавируса. Так, вирус подтвердили у шести жителей и коменданта. При этом отмечалось, что вспышку вируса обнаружили случайно после того, как одному из жителей стало плохо и он потерял сознание. Позже стало известно, что у общежития установили КПП и дежурит полиция.

Кроме того, в Почаевской областной психоневрологической больнице Тернопольской области коронавирус подтвердили у двух работников и 26 пациентов.