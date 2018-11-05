В Киевской области водитель насмерть сбил несовершеннолетнего пешехода

Фото: ДТП в Борисполе (facebook.com/pol.kyivregion)

Установлено, что водитель был в трезвом состоянии

В Борисполе (Киевская область) вчера около 19:10 24-летний водитель, житель Харьковской области, управляя автомобилем Mercedes Benz наехал на 17-летнего парня, который пересекал проезжую часть недалеко от пешеходного перехода. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на ГУ Нацполиции Киевской области в Facebook.

Как сообщается, в результате наезда несовершеннолетний получил телесные повреждения и скончался в отделении интенсивной терапии в Бориспольской больнице.

"Установлено, что водитель был в трезвом состоянии. Его транспортное средство изъято и помещено на площадку временного содержания. Назначен ряд экспертиз", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Киеве на проспекте Лобановского водитель автомобиля Mitsubishi вьехал в три авто, которые стояли на светофоре. О жертвах и пострадавших не сообщалось.

Также в Киеве на Шулявском путепроводе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в связи с чем движение автотранспорта было полностью парализовано. Позже стало известно, что в больнице Киев умер один из пострадавших.