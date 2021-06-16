В Киевской области увеличили количество центров вакцинации от COVID

"Мы увеличиваем количество центров вакцинации, чтобы как можно больше желающих жителей области имели возможность приобщиться к кампании по иммунизации от COVID-19", - заявил глава Киевской ОГА Василий Володин.

Центры массовой вакцинации будут работать с 09:00 до 20:00 по адресам:

Бровары, МКЦ "Прометей", бульвар Независимости, 4;

Белая Церковь, помещения детско-юношеской спортивной школы №1 по ул. Героев Небесной Сотни, 46а;

Борисполь, помещения детско-юношеской спортивной школы, ул. 1 мая, 4;

Ирпень, помещение спортзала СОШ №17, ул. Тищенко, 10;

Славутич, БК "Энергия", проспект Дружбы народов, 7.

Вакцинироваться в центрах смогут те, кто записался в лист ожидания вакцинации в приложении или через сайт "Дія", или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

Также вакцинироваться можно будет в порядке "живой" очереди при наличии паспорта гражданина Украины или ID-карты и идентификационного кода, а также при наличии декларации с семейным врачом.