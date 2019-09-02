В Киевской области за сутки произошло четыре самоубийства

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Самоубийства произошли на почве бытовых проблем

В Киевской области за минувшие сутки, 1 сентября, произошло четыре самоубийства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию области.

Сообщается, что в разных районах Киевской области покончили жизнь самоубийством сразу четверо мужчин. По данным полиции, в Броварском районе - местный житель 1965 года, в Бородянском - мужчина 1975 года рождения, в Вышгородском - 1984 года рождения и в Киево-Святошинском - 1968 года.

"Почти все мужчины лишили себя жизни из-за бытовых проблем", - говорится в сообщении.

По данным инцидентам открыты уголовные дела, по каждому факту проводится предварительное расследование.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве пьяный водитель сбил сотрудника полка полиции особого назначения. По данным полиции, в Голосеевском районе наряд заметил автомобиль, который ехал с включенными аварийными сигналами и имел видимые признаки повреждения. Авто попытались остановить для проверки документов, однако на требования полицейских водитель не отреагировал и сбил одного из правоохранителей.