В Киевской области создадут антикризисный центр для борьбы с коронавирусом

В Киевской области создадут антикризисный центр помощи для тех, кто привлечен к борьбе с коронавирусом. Об этом на брифинге заявил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин, передает РБК-Украина.

Как отметили в ОГА, работа центра будет направлена на оказание помощи медработникам, спасателям, коммунальщикам и другим сотрудникам критической инфраструктуры, которые поддерживают жизнедеятельность области.

"Площадка антикризисного центра объединит и скоординирует усилия благотворительных фондов, предпринимателей и власти, ради всесторонней помощи тем, кто сейчас спасает здоровье и жизнь нашего общества", - сообщил Володин.

На данный момент в ОГА экстренно решаются все организационные вопросы создания центра. В течение суток будут сообщены детали работы антикризисного центра.

"Будет сообщено расположения антикризисного центра, адрес, контактные телефоны, источники информирования людей, график работы", - сообщил глава Киевской ОГА.

Отметим, в Киевской области заражение коронавирусом лабораторно подтверждено у пяти человек. Все инфицированные коронавирусом проживают в Обуховском районе.

Ранее РБК-Украина писало, что министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса.