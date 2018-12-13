В Киевской области из-за снегопадов произошло более сотни ДТП

Фото: ДТП в Киевской области (facebook.com/pol.kyivregion)

В результате одного из ДТП погиб человек

Полиция зафиксировала 104 дорожно-транспортные происшествия (ДТП) в Киевской области за последние сутки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции области в Facebook.

Как отмечается, были зафиксированы две аварии с пострадавшими и одна - с погибшим. В других случаях автотранспорт претерпел различные механические повреждения.

ДТП с погибшим произошло на дороге вблизи населенного пункта Рокитное около 10 утра. 47-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-21111 не справился с управлением, съехал в кювет и столкнулся с деревом. От полученных травм, несовместимых с жизнью, водитель скончался на месте аварии.

В полиции отмечают, что увеличение количества ДТП связано с ухудшением погодных условий. Также отмечается, что основными причинами аварий являются несоблюдение водителями скоростного режима и правил маневрирования.

Напомним, ранее в Патрульной полиции Украины назвали самые заснеженные дороги в Украине. Сложные погодные условия зафиксированы в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Киевской областях.

РБК-Украина также сообщало, что "Укравтодор" предупреждал об осложнениях на трассах из-за снегопада.

Добавим также, в среду вечером было ограничено движение грузовиков в Киевской и Житомирской областях. Так, ухудшение погодных условий ожидается по всей стране.