В Киевской области в результате ДТП погибли два человека

В Киевской области на окружной дороге Обухова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей, в результате которого два человека погибли, еще двое были госпитализированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Информатор".

Как сообщается, ДТП произошло в воскресенье, 8 сентября, около 17:00. На дороге толкнулись Ford Kuga, Mercedes ML и Москвич-2141. В результате столкновения погибли мужчина и женщина, еще двоих - доставили в больницу.

По словам правоохранителей, все автомобили двигались по трассе Киев-Кропивницкий. Ford и Mercedes ехали в сторону столицы, а "Москвич" в противоположном направлении. На прямом участке дороги "Москвич", по неизвестным причинам, начал выезжать на полосу встречного движения.

Она встречной полосе автомобиль зацепил заднюю часть Ford, в результате чего у него лопнуло заднее колесо. Следом за Ford ехал Mercedes, который и протаранил легковушку. Избежать столкновения было невозможно.

От удара "Москвич" разорвало на две части. Верхняя часть автомобиля вылетела за пределы проезжей части на деревья, а вторую отбросило по дороге. В момент аварии в автомобиле находилась супружеская пара. Мужчина и женщина 1967 года рождения от полученных травм скончались на месте. Также из Mercedes госпитализировали двоих человек. Их травмы незначительные.

На месте происшествия работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 8 сентября, на автодороге "Киев-Чоп" в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля погиб один человек и еще трое пострадали.

Кроме того, в Запорожской области произошло столкновение двух легковых автомобилей на автодороге "Харьков - Симферополь". В результате ДТП погибли 4 человека, еще четверо получили ранения. Среди жертв и пострадавших трое иностранцев. Также получили травмы двое малолетних детей.