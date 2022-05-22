В Киевской области ПВО сбила российскую ракету

Сегодня над Фастовским районом Киевской области силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно, жертв и разрушений нет. Информация уточняется.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Киевскую ОВА.
"Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", - отмечают в Киевской ОВА.
Напомним, в городе Малин Житомирской области 22 мая прогремели взрывы. Мэр города Александр Ситайло подтвердил информацию.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.