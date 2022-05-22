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В Киевской области ПВО сбила российскую ракету

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Украина, Воскресенье 22 мая 2022 15:36
В Киевской области ПВО сбила российскую ракету Фото: в Киевской области ПВО сбила российскую ракету (nationalinterest)
Автор: Евгений Прокопенко

Сегодня над Фастовским районом Киевской области силами ПВО сбита вражеская ракета. Предварительно, жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой Киевскую ОВА.

"Просим жителей оставаться в укрытиях во время воздушных тревог", - отмечают в Киевской ОВА.

Напомним, в городе Малин Житомирской области 22 мая прогремели взрывы. Мэр города Александр Ситайло подтвердил информацию.

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