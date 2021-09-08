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В Киевской области произошло ДТП с участием полицейского: он в реанимации

Автор: Тиберий Юрик

Вблизи села Чабаны произошла авария с участием автомобиля "Ravon", за рулем которого находился полицейский, и грузовика "DAF". В результате аварии пострадал сотрудник полиции, который сейчас находится в реанимации

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Сообщается, что ДТП произошло около 4 часов утра на 14 километре трассы "Киев-Одесса".

"В результате столкновения полицейский получил телесные повреждения и сейчас находится в реанимации", - говорится в сообщении.

У правоохранителя отобрали образцы крови для проведения соответствующих экспертиз.

"В настоящее время факт алкогольного опьянения ни у одного из участников ДТП не подтвердился", - сообщили в полиции.

В полиции добавили, что оба транспортных средства двигались с включенным светом фар.

Фото: в Киевской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик (фото kv.npu.gov.ua)

Напомним, что недалеко от села Привольное произошла авария с участием мотоцикла и грузовика. В результате погиб 23-летний мотоциклист.

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ДТПКиевская область