В Киевской области произошло ДТП с участием полицейского: он в реанимации

Сообщается, что ДТП произошло около 4 часов утра на 14 километре трассы "Киев-Одесса".

"В результате столкновения полицейский получил телесные повреждения и сейчас находится в реанимации", - говорится в сообщении.

У правоохранителя отобрали образцы крови для проведения соответствующих экспертиз.

"В настоящее время факт алкогольного опьянения ни у одного из участников ДТП не подтвердился", - сообщили в полиции.

В полиции добавили, что оба транспортных средства двигались с включенным светом фар.

Фото: в Киевской области столкнулись легковой автомобиль и грузовик (фото kv.npu.gov.ua)