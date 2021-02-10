В Киевской области произошло ДТП с грузовиком, пострадали трое людей

Полиция расследует обстоятельства аварии в Бучанськом районе (Киевская область), где в ночь на 10 февраля столкнулись внедорожник и грузовик. В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) пострадали трое людей.

По предварительным данным правоохранителей, водитель автомобиля GMC не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где совершил столкновение с грузовиком MAN. В результате аварии водитель и двое пассажиров внедорожника 20 и 21-летнего возраста получили травмы различной степени тяжести. Их госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса.

"Санкция статьи предусматривает штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - добавили в ведомстве.

Фото: ДТП в Киевской области kv.npu.gov.ua)