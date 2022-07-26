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В Киевской области произошел взрыв: погиб 16-летний парень

Фото: последствия взрыва в Бучанском районе (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Во вторник, 26 июля, в Киевской области произошел взрыв. Погиб 16-летний юноша.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

"26 июля в 16:09 в оперативно-диспетчерскую службу Бучанского района от работников скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что в с. Королевка произошел взрыв", - говорится в сообщении.

На месте удалось выяснить, что взрыв произошел во дворе одного из домов. 16-летний парень решил разобрать предмет, похожий на военное оружие. В результате взрыва он погиб.

В ГСЧС напоминают, что в случае нахождения взрывоопасного предмета к нему не стоит подходить, а тем более трогать. Лучше всего – позвонить "101".

Как сообщалось, жительница села Мила под Киевом подорвалась на мине. Ее не удалось спасти. И это при том, что запрет на посещение лесов в Киевской области действует с марта 2022 года.

Также комбайнер подорвался на противотранспортной мине во время сбора урожая пшеницы в Зеленодольской общине Днепропетровской области.

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Киевская область