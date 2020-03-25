В Киевской области подтвердили 22 случая коронавируса

По состоянию на 25 марта число зараженных коронавирусом в Киевской области достигло 22 человек. Об этом говорится в сообщении на сайте Киевской ОГА.

По данным Центра общественного здоровья, в Киевской области по состоянию на утро 25 марта 2020 официально подтверждено 22 случая заболевания. Из них 11 - в Обуховском районе, 4 - в Киево-Святошинском районе, 2 - в Броварах, по одному в Борисполе, Ставище, Ирпене, Белой Церкви и Белоцерковском районе.

На стационарном лечении находятся 7 человек, на самоизоляции - 15. Подозрение на заражение есть у 59 человек. Установлено медицинское наблюдение за 222 контактными лицами.

Напомним, ранее сообщалось, что под Киевом женщина с коронавирусом родила ребенка. До этого один из ее тестов на новый коронавирус дал положительный результат.

По всей стране на 10:00 25 марта зафиксировано 113 случаев COVID-19, за сутки было зафиксировано 29 новых случаев. Кроме того, первые случаи заражения были зафиксированы еще в четырех областях Украины - Волынской, Одесской, Луганской и Запорожской.