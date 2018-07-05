В Киевской области подросток погиб на мосту от удара током

Парень хотел сделать фото на верхушке железнодорожного моста
Вблизи пгт. Барышевка (Киевская область) 15-летний парень решил добраться до верхушки железнодорожного моста, чтобы сделать фото. В результате поражения высоковольтной линией, подросток погиб от удара током, говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции Киева.
Как сообщается, парня доставили в больницу, однако медикам не удалось спасти ему жизнь.
От полученных травм 15-летний житель Барышевского района умер в реанимационном отделении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства трагического происшествия. Продолжается следствие.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской области 10-летний мальчик скончался от удара током.
Также сообщалось о 8-летнем ребенке, который погиб от удара током, в Херсонской области.