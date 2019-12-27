В Киевской области после отравления алкоголем умер мужчина

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Двое мужчин отравили алкоголем, приобретенном у жительницы села Поправка

В Белой Церкви Киевской области двое мужчин отравились суррогатным алкоголем, один из них умер. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

Сообщается, что двое мужчин 45 и 58 лет приобрели алкоголь у 71-летней жительницы села Поправка. В результате 45-летний мужчина умер в карете скорой помощи, второй - доставлен в тяжелом состоянии в реанимацию.

"Работники полиции провели неотложный обыск по месту жительства 71-летней пенсионерки, где обнаружили и изъяли стеклянные и пластиковые емкости с прозрачной жидкостью. По данному факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области 14 человек госпитализировали с пищевым отравлением после посещения ресторана в городе Борислав. Все пострадавшие ели пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда. У большинства пациентов выявлена сальмонелла энтерика.

Также сообщалось, что в Николаеве возле придорожного кафе по улице Одесское Шоссе обнаружили тела двух дальнобойщиков, еще три были госпитализированы. Все дальнобойщики употребляли алкоголь и еду в кафе.