В Киевской области оккупанты убили 80-летнего пенсионера

По словам корреспондента, убитый пенсионер большую часть своей жизни прожил в городе Гостомель. Он работал на стекольном заводе. Однако несколько дней назад в Украину пришли оккупанты, которые хладнокровно лишили его жизни.

"Несколько дней тому во двор его дома зашла вооруженная армия РФ. Они застрелили Николая Мамчура из-за того, что он отказался дать им еду. 80-летнего старика убили осознанно и безжалостно у дверей его собственного дома фактически ни за что, просто потому, что могли это сделать", - рассказал Игорь.