В Киевской области оккупанты убили 80-летнего пенсионера
В Киевской области 5 марта российские военные убили 80-летнего Николая Мамчура. Пенсионера застрелили на пороге собственного дома.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление украинского журналиста Игоря Чичканя.
По словам корреспондента, убитый пенсионер большую часть своей жизни прожил в городе Гостомель. Он работал на стекольном заводе. Однако несколько дней назад в Украину пришли оккупанты, которые хладнокровно лишили его жизни.
"Несколько дней тому во двор его дома зашла вооруженная армия РФ. Они застрелили Николая Мамчура из-за того, что он отказался дать им еду. 80-летнего старика убили осознанно и безжалостно у дверей его собственного дома фактически ни за что, просто потому, что могли это сделать", - рассказал Игорь.
Напомним, что российские оккупанты цинично расстреляли директора школы в городе Баштанка Николаевской области. Это первая потеря среди мирных жителей в этом регионе.
Отметим, что российские оккупанты под Киевом убили молодого врача Марину Калабину, которая пыталась спасти раненого ними же ребенка.