ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киевской области объявили о подозрении директору дома престарелых, где умерли три человека от COVID-19

Новости » Коронавирус     08.05.2020 - 18:25
В Киевской области объявили о подозрении директору дома престарелых, где умерли три человека от COVID-19
Фото: подозрение директору дома престарелых (kv.npu.gov.ua)

Директору дома престарелых грозит наказание до восьми лет лишения свободы

В Киевской области полиция объявила о подозрении директору дома престарелых, где умерли три человека от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Сообщается, что уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей).

"В полицию обратился врач Броварской районной больницы и рассказал, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм.

"Его директор - физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий по нераспространению коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер для изоляции больных", - информируют правоохранители.

Также следователи проверили заведение и выяснили, что жители пансионата, несмотря на карантин, могли свободно передвигаться по территории села без средств индивидуальной защиты.

Также установлено, что к пожилым людям беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником инфекции. В результате заболели COVID-19 больше 10 пенсионеров, трое из которых скончались.

Сейчас следствие продолжается. За это женщине грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области второй день подряд растет количество инфицированных коронавирусом медицинских работников.

Как сообщало РБК-Украина, за последние 24 часа от коронавируса в Украине выздоровело рекордное количество граждан. Так, за последние сутки вылечились 310 человек.

Теги Новости Украины Киевская областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь