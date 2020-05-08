В Киевской области объявили о подозрении директору дома престарелых, где умерли три человека от COVID-19

Фото: подозрение директору дома престарелых (kv.npu.gov.ua)

Директору дома престарелых грозит наказание до восьми лет лишения свободы

В Киевской области полиция объявила о подозрении директору дома престарелых, где умерли три человека от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции.

Сообщается, что уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей).

"В полицию обратился врач Броварской районной больницы и рассказал, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье. Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм.

"Его директор - физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий по нераспространению коронавируса не обеспечила надлежащего ухода, оказания медицинской помощи, проведения врачебного осмотра и не приняла мер для изоляции больных", - информируют правоохранители.

Также следователи проверили заведение и выяснили, что жители пансионата, несмотря на карантин, могли свободно передвигаться по территории села без средств индивидуальной защиты.

Также установлено, что к пожилым людям беспрепятственно приезжали родственники, посетители, один из которых и стал источником инфекции. В результате заболели COVID-19 больше 10 пенсионеров, трое из которых скончались.

Сейчас следствие продолжается. За это женщине грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

Напомним, в Винницкой области второй день подряд растет количество инфицированных коронавирусом медицинских работников.

Как сообщало РБК-Украина, за последние 24 часа от коронавируса в Украине выздоровело рекордное количество граждан. Так, за последние сутки вылечились 310 человек.