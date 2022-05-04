В Киевской области обнаружили еще 4 убитых оккупантами, среди них ребенок

В селе Шибине полицейские эксгумировали тела двух человек, среди которых 10-летняя девочка, которая погибла от осколочных ранений из-за попадания в дом вражеского снаряда.

Также обнаружили тело 58-летнего мужчины, которого оккупанты расстреляли возле его дома.

Кроме того, в селе Новая Буда подняли на поверхность тело 69-летней женщины, которая погибла в результате вражеского обстрела, после чего на кладбище ее похоронили односельчане.

Четвертой жертвой российских обстрелов стала 92-летняя бабушка из села Озерщина. Она погибла в пожаре в собственном доме, который загорелся в результате вражеской атаки.

Полиция провела предварительный осмотр тел погибших и доставила их в морги для проведения судебно-медицинских экспертиз.

В Киевской области обнаружили еще 4 убитых оккупантами (facebook.com/pol.kyivregion)