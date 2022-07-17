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В Киевской области уже обнаружили 1346 тел гражданских, убитых оккупантами

Фото: в Киевской области обнаружили 1346 тел гражданских (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Специалисты обнаружили в Киевской области 1 346 тел мирных жителей, которые были убиты российскими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу полиции Киевской области Андрея Небытова в эфире телемарафона.

По его словам, большинство гражданских были убиты из огнестрельного оружия. Небытов также отметил, что указанная цифра не является окончательной, поскольку поиски еще продолжаются.

"Я могу сказать, что это не окончательная цифра, потому что каждый день мы работаем и, к сожалению, на позициях, где располагалась армия Российской Федерации, мы находим все новые тела погребенных людей, временно захороненных", - сказал он.

По словам начальника полиции, в регионе числятся пропавшими без вести около 300 человек.

Напомним, что СБУ установила 8 российских оккупантов, которые причастны к зверствам в Киевской области.

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