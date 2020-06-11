В Киевской области нашли тело пропавшего нацгвардейца

В Киевской области на обочине дороги нашли тело пропавшего нацгвардейца. По предварительным данным, военный погиб в результате дорожной аварии.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 24-летний нацгвардеец в ночь на 7-е июня уехал на своем мотоцикле в неизвестном направлении и домой не вернулся. Родственники сообщили в полицию о пропавшем парне, после чего правоохранители начали оперативно-розыскные меры.

С помощью камер видеонаблюдения полицейские нашли тело молодого человека на обочине, в кустах. Неподалеку от погибшего был обнаружен его мотоцикл с повреждениями характерными для ДТП.

По предварительным данным парень погиб во время дорожно-транспортного происшествия. Тело направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти. Правоохранительные органы сейчас устанавливают все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, 1 июня, в Херсонской области нашли тело военнослужащего с огнестрельным ранением.

Также РБК-Украина сообщало, что 25 мая в Виннице нашли нацгвардейца, которого госпитализировали в больницу с ножевым ранением брюшной полости, однако спасти его не удалось.