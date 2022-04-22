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В Киевской области нашли тела 1084 убитых мирных жителей

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Киевская область, Пятница 22 апреля 2022 10:43
В Киевской области нашли тела 1084 убитых мирных жителей Фото: начальник полиции Киевской области Андрей Небитов (npu gov ua)
Автор: Илона Свиридова

За время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты не менее 1084 мирных жителей. На сегодня не удается идентифицировать более 300 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киевской области Андрея Небитова в эфире телемарафона.

"Сейчас количество тел погибших составляет 1084, которые осмотрены следователями. Это гражданские люди, не имеющие отношения ни к территориальной обороне, ни к военным формированиям. Подавляющее большинство - от 50 до 75% - это люди, убитые из стрелкового оружия", - отметил он.

По его словам, на сегодня неидентифицированными остаются более 300 погибших. Жителей Киевской области просят сообщать полиции о тех, кто не выходит на связь.

Напомним, ранее сообщалось, что с начала войны России против Украины погибли 208 детей.

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