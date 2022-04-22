В Киевской области нашли тела 1084 убитых мирных жителей
За время российской оккупации населенных пунктов Киевской области были убиты не менее 1084 мирных жителей. На сегодня не удается идентифицировать более 300 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника полиции Киевской области Андрея Небитова в эфире телемарафона.
"Сейчас количество тел погибших составляет 1084, которые осмотрены следователями. Это гражданские люди, не имеющие отношения ни к территориальной обороне, ни к военным формированиям. Подавляющее большинство - от 50 до 75% - это люди, убитые из стрелкового оружия", - отметил он.
По его словам, на сегодня неидентифицированными остаются более 300 погибших. Жителей Киевской области просят сообщать полиции о тех, кто не выходит на связь.
Напомним, ранее сообщалось, что с начала войны России против Украины погибли 208 детей.
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