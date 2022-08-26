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В Киевской области мужчина расстрелял флаг и хотел себя взорвать. Его задержали

Фото: в Киевской области мужчина расстрелял флаг и хотел себя взорвать (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Ночью в Обуховском районе пьяный мужчина расстрелял флаг Украины и планировал взорвать себя гранатой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника ГУНП в Киевской области Андрея Небитова.

По данным полицейских, злоумышленник открыл стрельбу из ружья по украинскому флагу. По прибытию наряда правоохранителей на место происшествия, мужчина схватил гранату и грозился взорвать стражей порядка вместе с собой.

"Работники Васильковской полиции сработали четко. Уже через мгновение злоумышленнику надели наручники. Как оказалось, он находился в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

Полицейские изъяли у мужчины оружие, патроны к нему и гранату Ф-1 и поместили под стражу. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, что полиция Киевской области с 24 февраля помогла эвакуировать более 100 тысяч человек.

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полицияКиевская область