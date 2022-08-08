В Киевской области мужчина в квартире взорвал гранату

Инцидент произошел в воскресенье, 7 августа. Мужчина в своем доме пытался разобрать гранату "РГО". Он дернул за кольцо, поэтому произошла детонация.

"Взрывной волной уничтожило мебель, сам хозяин чудом не пострадал. Сейчас же будет нести уголовную ответственность за незаконное хранение гранаты", - отметил Небытов.

Он добавил, что это уже второй подобный случай в Броварах за последнюю неделю. Полиция призывает граждан не рисковать жизнью и сдавать незарегистрированное оружие.

Фото: в Броварах мужчина взорвал гранату в квартире (facebook.com)