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В Киевской области мужчина в квартире взорвал гранату

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Бровары, Понедельник 08 августа 2022 14:52
В Киевской области мужчина в квартире взорвал гранату Фото: в Броварах мужчина взорвал гранату в помещении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Житель города Бровары Киевской области взорвал в квартире гранату. Чудом 57-летний мужчина не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя полиции региона Андрея Небытова.

Инцидент произошел в воскресенье, 7 августа. Мужчина в своем доме пытался разобрать гранату "РГО". Он дернул за кольцо, поэтому произошла детонация.

"Взрывной волной уничтожило мебель, сам хозяин чудом не пострадал. Сейчас же будет нести уголовную ответственность за незаконное хранение гранаты", - отметил Небытов.

Он добавил, что это уже второй подобный случай в Броварах за последнюю неделю. Полиция призывает граждан не рисковать жизнью и сдавать незарегистрированное оружие.

Фото: в Броварах мужчина взорвал гранату в квартире (facebook.com)

Напомним, недавно в Харьковской области подросток нашел российский снаряд и подорвался на нем.

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Бровары Взрыв полиция
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