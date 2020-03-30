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В Киевской области от коронавируса умерли два человека

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 16:18
В Киевской области от коронавируса умерли два человека
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Умер 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель города Белая Церковь

В Киевской области от коронавируса скончались два человека. Об этом во время брифинга сообщил в.и.о. главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Вынужден сообщить, что за выходные в этой ежедневной справке добавилась печальная строка. Это люди, которые умерли от коронавируса. Таких в области двое мужчин - 49-летний житель Макаровского района и 47-летний житель города Белая Церковь”, - сказал Володин.

По данным Министерства здравоохранения, в Киевской области COVID-19 инфицировались 49 украинцев.

Всего в Украине официально подтверждено 480 случаев заражения и 11 смертей от вируса.

Больше всего инфицированных в Киеве (102 человека) и в Черновицкой области (75 человек). К слову, сегодня в Черновцах заявили о первом смертельном случае от COVID-19.

Подробности распространения пандемии в Украине и мире 30 марта - в материале РБК-Украина.

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