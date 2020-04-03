В Киевской области коронавирус подозревают у более 300 человек

Всего в области выявлено 70 случаев заболевания
В Киевской области коронавирус подтвержден у 70 человек, еще 308 человек находятся с подозрением на COVID-19. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации.
Сообщается, что среди 70 случаев заболевания, 4 выявлены у детей (3 в Козине и 1 в Лесники). Всего госпитализированы 24 больных, 46 - находятся на самоизоляции. Трое пациентов выздоровели, четверо - умерли.
По регионам наибольшее количество заболеваний подтверждены в Обуховском районе:
По возрасту заболевших:
Подозрение на заражение имеют 308 человек. Больше всего в Киево-Святошинском (61) и в Обуховском (49) районах. Медицинское наблюдение установлено за 820 контактными лицами.
Отметим, по состоянию на 10:00 3 апреля в Украине 942 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 23 летальных, 19 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 138 новых случаев.
Также сообщалось, что в Украине 16 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, они подключены к искусственной вентиляции легких.