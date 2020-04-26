В Киевской области коронавирус обнаружили еще у 32 человек

За сутки в Киевской области диагностировали 32 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Киевской областной государственной администрации.

Количество больных COVID-19 в регионе увеличилось до 542 человек, из них 46 - дети. Больше всего инфицированных - 196 - в Киево-Святошинском районе. В частности, 104 случая было зафиксировано в Вишневом. Еще 25 больных было обнаружено в селе Софиевская Борщаговка.

На втором месте по количество инфицированных в области - Обуховский район. Там коронавирус подтвердили у 96 жителей региона. Более половины случаев зарегистрировано непосредственно в городе Обухов.

Также коронавирусом заразились 27 жителей Борисполя, 20 жителей Ирпеня и 19 жителей Броваров.

В больницах области находятся 124 больных COVID-19, 418 человек лечатся дома на самоизоляции.

Также в КОГА сообщили, что с начала эпидемии от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 жителей области. Половина смертельных случаев произошла в Киево-Святошинском районе. Еще 49 человек выздоровели от инфекции.

Напомним, всего в Украине зафиксировано 8617 случаев заражения. За сутки подтвердили 492 новых случая. Также сообщалось, что в Министерстве здравоохранения опубликовали график скорости распространения коронавируса в областях Украины, которые являются лидерами по заболеваемости.