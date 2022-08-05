В Киевской области в колодце нашли тело погибшего во время оккупации мужчины
Правоохранители обнаружили еще одно тело мирного жителя в Киевской области. Мужчина погиб во время российской оккупации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.
Тело мужчины обнаружили 4 августа вблизи села Березовка на Житомирской трассе. Погибшего нашел рабочий дорожной службы.
Небытов отмечает, что тело находилось в заполненном водой техническом колодце. Полиция установила, что мужчина погиб в конце февраля - начале марта.
Приметы погибшего: темные волосы, был одет в зимнюю одежду черного цвета, брюки, куртку и кофту, черную обувь.
Полиция просит людей, которые имеют любую информацию о погибшем, обращаться на спецлинию "102".
Фото: в Киевской области обнаружили тело погибшего во время оккупации мужчины (t.me/andrii_nebytov)
Напомним, в Киевской области обнаружили тело мирного жителя, которого убили российские военные. Перед этим мужчину пытали.
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