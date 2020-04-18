В Киевской области количество случаев COVID-19 приближается к 300: карта

В Киевской области количество заболевших коронавирусом увеличилось до 280 человек. Об этом сообщили в Киевской облгосадминистрации в Facebook.

Сообщается, что за прошедшие сутки в области подтвердили 27 новых случаев заболевания. Наибольшее количество зараженных находится в Киево-Святошинском районе:

86 - в Киево-Святошинском р-не (16 - Софиевская Борщаговка, 10 - Крюковщина, 21 - Вишневое, 9 - Боярка, 5 - Гатное, 5 - Лесники, 4 - Святопетровское , 4 - Дмитровка, 2 - Тарасовка; 2 - Чайки, 1 - П. Борщаговка, 1 - Кременище, 3 - Белогородка, 1 - Капитановка, 1 - Новое, 1 - Гнатовка);

45 - в Обуховском р-не (20 - Козин , 4 - Романков, 8 - Украинка, 12 - Обухов, 1 - Красная Слободка);

15 -в г. Ирпень;

13 -в г. Бровары;

12 - в Броварском р-не, (Зазимье, Княжичи по 2 случая, Калита -2, Требухов - 4, Погреба - 1, Великая Дымерка - 1);

16 -в г. Борисполь;

9 -в г. Буча;

8 -м. Вышгород;

7 - в Бориспольском р-не, (2 - Гнедин, 2 - Вороньков, 1 - Головурів, 1 - Гора, Кийлов);

7 -в Ставищенском р-не (сек. Гейсиха);

7 -в г. Белая Церковь;

6 -в Макаровском р-не;

5 -в Васильковском р-не;

4 -в г. Фастов;

4 - в Белоцерковском р-не (М. Малиновка, Фурсы -2, Узин);

4 -в г. Кагарлык;

3 -м. Васильков;

3 - в Бородянском р-не;

3 -в Переяслав-Хмельницком р-не;

3 -в г. Переяслав;

2 -в Мироновском р-не;

2 -в Вышгородском р-не (с. Новые Петровцы);

2 -в г. Гостомель;

2 - в Барышевском р-не;

2 -в пгт Ракитное;

2 -пгт Володарка;

1 -в Иванковском районе;

1 -в Полесском р-не;

1 -в Рокитнянском р-не;

1 -в пгт Бородянка;

1 -в пгт Ворзель;

1 -в пгт. Коцюбинское;

1 -в пгт Ставище;

1-в пгт Иванков.

Среди заболевших 17 детей. В больницах лечение проходят 80 человек, 200 на самоизоляции. За время пандемии умерли 9 жителей Киевской области, 16 человек выздоровели.

Напомним, в Украине за прошлые сутки зафиксировали 444 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего по состоянию на 9 утра 18 апреля в Украине лабораторно подтверждено 5106 заболеваний, 133 пациента умерли, 275 - выздоровели.

В Киеве за 17 апреля подтвердили 65 новых заражений, около половины из которых (26) в Киево-Печерской Лавре. Всего в столице коронавирус выявлен у 770 человек.