В Киевской области количество случаев COVID-19 приблизилось к 90

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В области зафиксировали еще 6 случаев заболевания

В Киевской области по состоянию на утро 5 апреля зафиксировано почти 90 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации (ОГА).

По данным ОГА, на территории области лабораторно подтвердили уже 88 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных пятеро детей. При этом в Минздраве утром сообщали лишь о 82 больных.

География распространения коронавируса:

30 больных в Обуховском районе (Козин, Романков, Украинка, Обухов);

19 больных в Киево-Святошинском районе (Вишневое, Боярка, Лесники, Гатное, Дмитровка, Софиевская Борщаговка, Тарасовка, Крюковщина, Свято-Петровское);

7 больных в Борисполе;

5 больных в Буче;

4 больных Вышгороде;

4 больных в Белой Церкви;

по 3 больных в Броварах и Ирпене;

по 2 больных в Васильковском и Мироновском районах;

по 1 больному в Фастове, Ворзеле, Гостомеле, Коцюбинском, Бориспольском, Белоцерковском, Броварском, Ставищенском и Макаровском районах.

Отмечается, что 32 пациента находятся на стационарном лечении, а 56 больных - лечатся амбулаторно на самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1251 случай заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 156 больных. В Киевской области было зарегистрировано 82 случая.