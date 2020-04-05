В Киевской области количество случаев COVID-19 приблизилось к 90

В области зафиксировали еще 6 случаев заболевания
В Киевской области по состоянию на утро 5 апреля зафиксировано почти 90 случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в Киевской областной государственной администрации (ОГА).
По данным ОГА, на территории области лабораторно подтвердили уже 88 случаев заражения коронавирусом. Среди инфицированных пятеро детей. При этом в Минздраве утром сообщали лишь о 82 больных.
География распространения коронавируса:
Отмечается, что 32 пациента находятся на стационарном лечении, а 56 больных - лечатся амбулаторно на самоизоляции.
Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 5 апреля в Украине лабораторно подтвердили 1251 случай заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 156 больных. В Киевской области было зарегистрировано 82 случая.