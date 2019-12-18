В Киевской области во двор предпринимателя бросили гранату

Полицейские задержали мужчину, который кининув гранату во двор предпринимателя в Васильковском районе Киевской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Отмечается, что сегодня утром в селе Большая Солтановка во дворе частного дома произошел взрыв.



Сотрудники уголовной полиции сразу начали проводить ряд неотложных оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которых установили личность подозреваемого и задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины по месту жительства.

Злоумышленником оказался 46-летний житель столицы, который неоднократно имел проблемы с законом за совершение тяжких преступлений.

Установлено, что на протяжении нескольких лет киевлянин работал на стройке в Васильковском районе и решил, что работодатель не рассчитался за работу. До этого он неоднократно требовал у предпринимателя полного расчета.

Установлено, что мужчина бросил во двор гранату РГД. Ее остатки криминалисты обнаружили и изъяли во время осмотра места происшествия и направили на проведение экспертизы.

По факту взрыва следователи Васильковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие.

Ранее в Киево-Святошинском районе правоохранители со стрельбой задержали 4 вооруженных злоумышленников, которые пытались проникнуть в дом местного предпринимателя.

РБК-Украина писало, что в Ровно во время задержания злоумышленник угрожал взорвать гранатой себя и полицейских.